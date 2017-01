МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Акционеры "Мегафона" на внеочередном общем собрании одобрили покупку у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Ltd акций Mail.ru Group. Об этом говорится в материалах компании. Ранее стало известно о намерении "Мегафона" купить 63,8% Mail. itartass_ru 10:32:00 CET