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23 Январь 2017 г.

Нардеп Бублик заявляет о выходе из фракции "Блок Порошенко"

Народный депутат Юрий Бублик заявляет о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины, а также из парламентской коалиции. Парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник копию соответствующего заявления на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия, которое датировано 18 января.

interfax-ua-ru 16:29:00 CET

Нардеп Бублик вышел из фракции БПП

korrespondent 16:23:00 CET

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