Народный депутат Юрий Бублик заявляет о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины, а также из парламентской коалиции. Парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник копию соответствующего заявления на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия, которое датировано 18 января. interfax-ua-ru 16:29:00 CET