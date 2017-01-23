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23 Январь 2017 г.
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Нардеп Бублик заявляет о выходе из фракции "Блок Порошенко"
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Народный депутат Юрий Бублик заявляет о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины, а также из парламентской коалиции. Парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник копию соответствующего заявления на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия, которое датировано 18 января.
interfax-ua-ru 16:29:00 CET
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