Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила о своем разочаровании в соотечественниках из-за их злобы, ненависти и завистливости. Об этом она сообщила в интервью телеканалу TV3. Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача пробудить потенциал латвийского народа, сказала Вике-Фрейберга. fontanka 21:33:00 CET