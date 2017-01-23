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23 Январь 2017 г.
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Экс-президент Латвии посетовала на «злобу» и «завистливость» сограждан
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Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила о своем разочаровании в соотечественниках из-за их злобы, ненависти и завистливости. Об этом она сообщила в интервью телеканалу TV3. Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача пробудить потенциал латвийского народа, сказала Вике-Фрейберга.
fontanka 21:33:00 CET
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