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23 Январь 2017 г.
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В Хельсинки заявили о готовности организовать встречу Трампа и Путина
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Москва, 23 января - АиФ-Москва. Flickr.com Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил журналистам, что в Хельсинки готовы организовать встречу президентов США и России, передает Еще в декабре прошлого года финские власти сообщили, что готовы организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках Арктического совета.
aif 14:34:00 CET
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