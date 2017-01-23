Main Menu

News language and date

Analysis over time

23 Январь 2017 г.

В Хельсинки заявили о готовности организовать встречу Трампа и Путина

Москва, 23 января - АиФ-Москва. Flickr.com Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил журналистам, что в Хельсинки готовы организовать встречу президентов США и России, передает Еще в декабре прошлого года финские власти сообщили, что готовы организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках Арктического совета.

aif 14:34:00 CET

Премьер Финляндии заявил о готовности провести встречу Путина и Трампа

kp 13:39:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Finland (6)

Help about this topicPlaces

Helsinki(FI)

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (2)

Donald Trump (2)

Финляндии Юха Сипиля (2)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.