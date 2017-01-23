В Хельсинки заявили о готовности организовать встречу Трампа и Путина Москва, 23 января - АиФ-Москва. Flickr.com Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля сообщил журналистам, что в Хельсинки готовы организовать встречу президентов США и России, передает Еще в декабре прошлого года финские власти сообщили, что готовы организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках Арктического совета. aif 14:34:00 CET Премьер Финляндии заявил о готовности провести встречу Путина и Трампа kp 13:39:00 CET