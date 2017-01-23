Москва, 23 января - АиФ-Москва. АиФ ВКС России и ВВС Турции провели 21 января в районе сирийского населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо очередную совместную операцию против террористической группировки Исламское государство (запрещена в РФ). Как сообщает пресс-служба Минобороны России , к.... aif 19:37:00 CET