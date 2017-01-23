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23 Январь 2017 г.
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РФ и Турция провели очередную операцию против ИГИЛ в провинции Алеппо
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Москва, 23 января - АиФ-Москва. АиФ ВКС России и ВВС Турции провели 21 января в районе сирийского населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо очередную совместную операцию против террористической группировки Исламское государство (запрещена в РФ). Как сообщает пресс-служба Минобороны России , к....
aif 19:37:00 CET
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