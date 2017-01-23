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23 Январь 2017 г.

РФ и Турция провели очередную операцию против ИГИЛ в провинции Алеппо

Москва, 23 января - АиФ-Москва. АиФ ВКС России и ВВС Турции провели 21 января в районе сирийского населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо очередную совместную операцию против террористической группировки Исламское государство (запрещена в РФ). Как сообщает пресс-служба Минобороны России , к....

aif 19:37:00 CET

Пентагон опроверг сообщения о совместных с ВКС России операциях в Сирии

rbc 20:55:00 CET

21:00 Россия и международная коалиция провели совместную операцию против террористов в сирийской провинции Алеппо Стало известно о совместной операции в Сирии России и сил международной коалиции. Смотреть сюжет

1tv 19:57:00 CET

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