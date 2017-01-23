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23 Январь 2017 г.
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AАЭС работает в нормальном режиме
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Армянская АЭС функционирует в нормальном режиме, каких-либо проблем нет. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян. Дело в том, что в минувшую субботу, 21 января, на Армянской АЭС сработала дифференциальная защита из-за аварии на высоковольтных ЛЭП.
GolosArmeniiMain 15:22:00 CET
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