AАЭС работает в нормальном режиме Армянская АЭС функционирует в нормальном режиме, каких-либо проблем нет. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян. Дело в том, что в минувшую субботу, 21 января, на Армянской АЭС сработала дифференциальная защита из-за аварии на высоковольтных ЛЭП. GolosArmeniiMain 15:22:00 CET Минэнерго Армении: Армянская АЭС работает в нормальном режиме, нет никаких проблем «Проблема возникла не на Армянской АЭС. Это была обычная проблема, возникшая из-за наслоения льда на проводах ЛЭП». panorama-am-ru 12:54:00 CET

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