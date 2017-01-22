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22 Январь 2017 г.

В Польше военный американский грузовик рассыпал на дороге снаряды для танков

Машину на дороге занесло, а водитель не смог справиться с управлением грузовика Американский военный грузовик занесло на дороге в Польше, из-за чего машина вылетела в кювет, рассыпав на дороге снаряды для танков, сообщает ДТП с грузовиком американской армии произошло на национальной дороге № 27 около города Свидница в Любушском воеводстве.

trud 15:03:00 CET

В Польше во время ДТП грузовик рассыпал снаряды для танков

day 12:49:00 CET

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