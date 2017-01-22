Main Menu

News language and date

Analysis over time

22 Январь 2017 г.

В Ираке нашли массовые захоронения жертв ИГ

В северо-центральной части Ирака нашли массовое захоронение жертв "Исламского государства", передает агентство dpa со ссылкой на представителя иракских спецслужб. По его словам, на территории президентского дворца в Тикрите обнаружили могилу, из которой вытащили 89 тел. Скорее всего, останки принадлежат убитым террористами ИГ военным.

telegraf-by 7:51:00 CET

В Ираке нашли массовые захоронения жертв ИГ

korrespondent 7:42:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Donald Trump (7)

Stephen Baldwin (5)

Alec Baldwin (4)

Денис Халаимов (1)

Руслан Новиков (1)

Евгений Факторович (1)

Help about this topicOther Names

Golden Raspberry Awards (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.