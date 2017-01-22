В северо-центральной части Ирака нашли массовое захоронение жертв "Исламского государства", передает агентство dpa со ссылкой на представителя иракских спецслужб. По его словам, на территории президентского дворца в Тикрите обнаружили могилу, из которой вытащили 89 тел. Скорее всего, останки принадлежат убитым террористами ИГ военным. telegraf-by 7:51:00 CET