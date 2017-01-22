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22 Январь 2017 г.
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В Ираке нашли массовые захоронения жертв ИГ
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В северо-центральной части Ирака нашли массовое захоронение жертв "Исламского государства", передает агентство dpa со ссылкой на представителя иракских спецслужб. По его словам, на территории президентского дворца в Тикрите обнаружили могилу, из которой вытащили 89 тел. Скорее всего, останки принадлежат убитым террористами ИГ военным.
telegraf-by 7:51:00 CET
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