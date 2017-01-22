Верховная рада Украины рассмотрит законопроект О государственном языке, предполагающий исключительное использование украинского языка в различных сферах. Авторами инициативы стали 33 депутата из разных фракций. Как сообщается на официальном сайте парламента страны, документ предлагает расширить.... rosbalt 6:58:00 CET