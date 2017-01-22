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22 Январь 2017 г.

08:53 В Раду внесли законопроект об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект О государственном языке, предполагающий исключительное использование украинского языка в различных сферах. Авторами инициативы стали 33 депутата из разных фракций. Как сообщается на официальном сайте парламента страны, документ предлагает расширить....

rosbalt 6:58:00 CET

Русское слово дороже, чем мова

gazeta-ru 13:25:00 CET

Верховная Рада рассмотрит проект об исключительности украинского языка

polit 8:32:00 CET

В Верховную раду внесен законопроект об исключительном значении украинского языка

kommersant 1:50:00 CET

Депутаты Верховной рады предложили законопроект об исключительности украинского языка

vesti 8:12:00 CET

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