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22 Январь 2017 г.
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08:53 В Раду внесли законопроект об исключительности украинского языка
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Верховная рада Украины рассмотрит законопроект О государственном языке, предполагающий исключительное использование украинского языка в различных сферах. Авторами инициативы стали 33 депутата из разных фракций. Как сообщается на официальном сайте парламента страны, документ предлагает расширить....
rosbalt 6:58:00 CET
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