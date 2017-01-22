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22 Январь 2017 г.
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04:33 Всех иностранцев, въезжающих в Россию, могут обязать сдавать отпечатки
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МВД РФ прорабатывает вопрос о снятии отпечатков пальцев у всех иностранцев, въезжающих в страну. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова в эфире телеканала Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу.
rosbalt 2:45:00 CET
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