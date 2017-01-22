МВД РФ прорабатывает вопрос о снятии отпечатков пальцев у всех иностранцев, въезжающих в страну. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова в эфире телеканала Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. rosbalt 2:45:00 CET