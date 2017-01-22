Московский монорельс с 23 января будет работать по новому расписанию. С понедельника монорельс будет работать в экскурсионном режиме — поезда будут ходить с 8:00 до 20:00 с интервалами 30 минут. На новый режим работы монорельс решили перевести в связи с падением пассажиропотока, который в прошлом году снизился на 15% и продолжается уменьшаться. ntv 14:23:00 CET