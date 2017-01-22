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22 Январь 2017 г.
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СБУ рапортовала о предотвращении спланированного в РФ покушения на депутата Геращенко
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Служба безопасности Украины рапортовала о предотвращении спланированного в РФ покушения на депутата Верховной Рады Антона Геращенко. В YouTube СБУ отчиталась о результатах расследования, а в воскресенье факты подтвердил сам Геращенко, назвавший 20 января По его данным, в воскресенье двух непосредственных исполнителей арестовал суд.
newsru 14:46:00 CET
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