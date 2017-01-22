Служба безопасности Украины рапортовала о предотвращении спланированного в РФ покушения на депутата Верховной Рады Антона Геращенко. В YouTube СБУ отчиталась о результатах расследования, а в воскресенье факты подтвердил сам Геращенко, назвавший 20 января По его данным, в воскресенье двух непосредственных исполнителей арестовал суд. newsru 14:46:00 CET