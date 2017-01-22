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22 Январь 2017 г.

СБУ рапортовала о предотвращении спланированного в РФ покушения на депутата Геращенко

Служба безопасности Украины рапортовала о предотвращении спланированного в РФ покушения на депутата Верховной Рады Антона Геращенко. В YouTube СБУ отчиталась о результатах расследования, а в воскресенье факты подтвердил сам Геращенко, назвавший 20 января По его данным, в воскресенье двух непосредственных исполнителей арестовал суд.

newsru 14:46:00 CET

СБУ предотвратила покушение на депутата Антона Геращенко

svobodanews 17:43:00 CET

22.01.2017 13:04 : МВД Украины подтвердило имя депутата Рады, на которого готовилось покушение с участием российских спецслужб

echomsk 11:52:00 CET

На Украине предотвратили покушение на депутата Рады

kp 15:10:00 CET

Депутат Геращенко сообщил об аресте подозреваемых в покушении на его жизнь

lenta 16:36:00 CET

Геращенко подтвердил, что на него готовилось покушение

charter97 17:12:00 CET

22.01.2017 06:07 : Стало известно имя депутата Рады, на которого была совершена попытка покушения

echomsk 5:45:00 CET

Покушение на Геращенко: нардеп прокомментировал ситуацию

obozrevatel 14:25:00 CET

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