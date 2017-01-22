В Комсомольске-на-Амуре сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах массовой драки с участием несовершеннолетних, в результате которой смертельное ранение получил 16-летний подросток. — Инцидент произошёл во дворе дома 24 по улице Дикопольцева, — сообщил источник в правоохранительных органах. life 5:02:00 CET