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22 Январь 2017 г.

Подростка зарезали в массовой драке в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах массовой драки с участием несовершеннолетних, в результате которой смертельное ранение получил 16-летний подросток. — Инцидент произошёл во дворе дома 24 по улице Дикопольцева, — сообщил источник в правоохранительных органах.

life 5:02:00 CET

В массовой драке подростков в Комсомольске-на Амуре участвовали семь человек

life 7:17:00 CET

В Комсомольске-на-Амуре один подросток зарезал другого в драке

vesti 8:57:00 CET

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