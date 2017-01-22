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22 Январь 2017 г.
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Подростка зарезали в массовой драке в Комсомольске-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах массовой драки с участием несовершеннолетних, в результате которой смертельное ранение получил 16-летний подросток. — Инцидент произошёл во дворе дома 24 по улице Дикопольцева, — сообщил источник в правоохранительных органах.
life 5:02:00 CET
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