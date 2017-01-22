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22 Январь 2017 г.

Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5500 м над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Камчатскому краю. «С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 45 км в восточном направлении, в сторону Камчатского залива»,— говорится в сообщении.

kommersant 13:47:00 CET

Ключевской выбросил 5,5-километровый столб пепла

vesti 11:13:00 CET

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