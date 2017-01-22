. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5500 м над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Камчатскому краю. «С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 45 км в восточном направлении, в сторону Камчатского залива»,— говорится в сообщении. kommersant 13:47:00 CET