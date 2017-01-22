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22 Январь 2017 г.
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Группа туристов попала под снежную лавину в Мурманской области
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. Группа из 11 туристов на снегоходах попала под лавину в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону. По предварительным данным, под снегом оказались три человека, один из них погиб. В Следственном управлении СКР по Мурманской области сообщили об обнаружении тел двоих погибших.
kommersant 13:16:00 CET
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