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22 Январь 2017 г.

Группа туристов попала под снежную лавину в Мурманской области

. Группа из 11 туристов на снегоходах попала под лавину в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону. По предварительным данным, под снегом оказались три человека, один из них погиб. В Следственном управлении СКР по Мурманской области сообщили об обнаружении тел двоих погибших.

kommersant 13:16:00 CET

В Мурманской области по факту гибели туристов возбуждено дело

kp 23:02:00 CET

Троих туристов из Архангельска на снегоходах засыпало снегом

trud 14:16:00 CET

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