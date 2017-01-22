. Группа из 11 туристов на снегоходах попала под лавину в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону. По предварительным данным, под снегом оказались три человека, один из них погиб. В Следственном управлении СКР по Мурманской области сообщили об обнаружении тел двоих погибших. kommersant 13:16:00 CET