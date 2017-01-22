Ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранение в зоне АТО Ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранение в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в субботу, 21 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский.... interfax-ua-ru 12:46:00 CET В Минобороны передали радостную новость с Донбасса obozrevatel 12:55:00 CET