В Минобрнауки РФ не исключили отмены в будущем "закона Димы Яковлева" Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов не исключил, что в будущем "закон Димы Яковлева", запрещающий американцам усыновлять сирот из России, может быть отменен, но, подчеркнул, что пока США не пойдут навстречу России, закон будет исполняться. "Я думаю, что нет ничего вечного. interfax-ru 5:33:00 CET В Госдуме пока не видят причин пересматривать «закон Димы Яковлева» vedomosti 17:14:00 CET