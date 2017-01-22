Аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, произведенный в России, но и на раствор лидокаина, считают медики. Одиннадцатилетнему мальчику, учащемуся одной из борисовских школ, в домашних условиях 20 января была сделана инъекция цефтриаксона. Антибиотик изготовлен на подмосковном предприятии ООО РУЗФАРМА. gazetaby 19:15:00 CET