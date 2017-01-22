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22 Январь 2017 г.
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В Борисове после укола цефтриаксона ребенок попал в реанимацию
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Аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, произведенный в России, но и на раствор лидокаина, считают медики. Одиннадцатилетнему мальчику, учащемуся одной из борисовских школ, в домашних условиях 20 января была сделана инъекция цефтриаксона. Антибиотик изготовлен на подмосковном предприятии ООО РУЗФАРМА.
gazetaby 19:15:00 CET
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