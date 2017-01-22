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22 Январь 2017 г.

Трагедия на дороге в Италии: погибли подростки

В автокатастрофе в Италии погибли 16 человек: автобус с подростками из Венгрии разбился, съехав с дороги в районе Вероны. После аварии автобус загорелся. Всего на борту автобуса находились около 50 школьников и несколько сопровождавших их лиц. Среди жертв аварии, в основном, подростки. Причём ещё двое находятся в больнице в критическом состоянии.

euronews-ru 9:08:00 CET

В Италии разбился автобус с детьми из Венгрии, погибли 16 человек

itartass_ru 4:58:00 CET

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