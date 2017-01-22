В автокатастрофе в Италии погибли 16 человек: автобус с подростками из Венгрии разбился, съехав с дороги в районе Вероны. После аварии автобус загорелся. Всего на борту автобуса находились около 50 школьников и несколько сопровождавших их лиц. Среди жертв аварии, в основном, подростки. Причём ещё двое находятся в больнице в критическом состоянии. euronews-ru 9:08:00 CET