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22 Январь 2017 г.

Бразильская футбольная команда "Шапекоэнсе" снова вышла на поле

Несколько тысяч футбольных фанатов собрались под палящим солнцем на стадионе южно-бразильского города Шапеко, чтобы поприветствовать новый состав команды “Шапекоэнсе”, игроки которой почти все погибли в авиакатастрофе в ноябре прошлого года. После жёсткого приземления самолёта в живых остались всего....

euronews-ru 9:08:00 CET

Обновленный "Шапекоэнсе" сыграл свой первый матч вничью

rg 22:23:00 CET

Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" строит новую команду после авиакатастрофы

vesti 5:57:00 CET

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