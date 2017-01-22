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22 Январь 2017 г.
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Бразильская футбольная команда "Шапекоэнсе" снова вышла на поле
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Несколько тысяч футбольных фанатов собрались под палящим солнцем на стадионе южно-бразильского города Шапеко, чтобы поприветствовать новый состав команды “Шапекоэнсе”, игроки которой почти все погибли в авиакатастрофе в ноябре прошлого года. После жёсткого приземления самолёта в живых остались всего....
euronews-ru 9:08:00 CET
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