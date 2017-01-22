. Делегация правительства Сирии прибудет в Казахстан позже. Москва, 22 января - АиФ-Москва. АиФ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что представители сирийской оппозиции прибыли в Астану на переговоры, передает Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане, сказал источник. aif 5:53:00 CET