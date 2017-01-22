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22 Январь 2017 г.

Представители сирийской оппозиции прибыли на переговоры в Астану

. Делегация правительства Сирии прибудет в Казахстан позже. Москва, 22 января - АиФ-Москва. АиФ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что представители сирийской оппозиции прибыли в Астану на переговоры, передает Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане, сказал источник.

aif 5:53:00 CET

США не будут отправлять делегацию на переговоры по Сирии в Астане

svobodanews 8:27:00 CET

Госдеп США подтвердил участие в переговорах по Сирии в Астане посла в Казахстане

interfax-ru 5:33:00 CET

Делегация сирийской оппозиции прибыла на переговоры в Астану

kp 6:59:00 CET

В Астане уточнили детали проведения межсирийских переговоров

rbc 7:28:00 CET

В Астану на переговоры прибыла делегация оппозиции Сирии

kommersant 4:20:00 CET

Делегация оппозиции Сирии прибыла в Астану

vz 5:38:00 CET

Сирийская оппозиция прибыла в Астану на переговоры

rbc 5:41:00 CET

МИД Казахстана назвал место проведения межсирийских переговоров

interfax-ru 7:38:00 CET

Консультации РФ, Турции и Ирана по Сирии продолжаются

day 17:06:00 CET

В Астане раскрыли детали переговоров по Сирии

rg 9:09:00 CET

22:29 В Астане завершилась подготовительная встреча перед сирийскими переговорами

rosbalt 21:00:00 CET

21:35 В преддверии межсирийских переговоров в Астане состоялась встреча делегаций России, Ирана и Турции В Астане завтра должны состояться долгожданные переговоры по Сирии. Ждут прямого диалога между правительством этой страны и оппозицией. Смотреть сюжет

1tv 19:47:00 CET

МИД Казахстана раскрыл детали предстоящих переговоров по Сирии

kp 7:30:00 CET

МИД Казахстана о предстоящих переговорах по Сирии

day 7:17:00 CET

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