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22 Январь 2017 г.
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Представители сирийской оппозиции прибыли на переговоры в Астану
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. Делегация правительства Сирии прибудет в Казахстан позже. Москва, 22 января - АиФ-Москва. АиФ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что представители сирийской оппозиции прибыли в Астану на переговоры, передает Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане, сказал источник.
aif 5:53:00 CET
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