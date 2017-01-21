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21 Январь 2017 г.
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Полицейские застрелили в Москве угрожавшего гранатой мужчину
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Московские полицейские открыли огонь на поражение при задержании мужчины, который угрожал им гранатой, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел в пятницу на Щелковском шоссе. При задержании подозреваемый оказал сопротивлении оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожая им предметом, похожим на гранату.
vz 9:57:00 CET
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