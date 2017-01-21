Президент США Дональд Трамп очень тепло приветствовал на торжественном обеде после инаугурации Билла и Хиллари Клинтон, признавшись в уважении к ним и потребовав от гостей приветствовать из стоя. Овации для Клинтонов длились около половины минуты, затем Трамп заявил, что ему нечего добавить к этому, так как он очень уважает этих людей. vz 4:26:00 CET