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21 Январь 2017 г.
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Трамп устроил овацию для четы Клинтон в Конгрессе
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Президент США Дональд Трамп очень тепло приветствовал на торжественном обеде после инаугурации Билла и Хиллари Клинтон, признавшись в уважении к ним и потребовав от гостей приветствовать из стоя. Овации для Клинтонов длились около половины минуты, затем Трамп заявил, что ему нечего добавить к этому, так как он очень уважает этих людей.
vz 4:26:00 CET
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