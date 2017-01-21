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21 Январь 2017 г.

Трамп устроил овацию для четы Клинтон в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп очень тепло приветствовал на торжественном обеде после инаугурации Билла и Хиллари Клинтон, признавшись в уважении к ним и потребовав от гостей приветствовать из стоя. Овации для Клинтонов длились около половины минуты, затем Трамп заявил, что ему нечего добавить к этому, так как он очень уважает этих людей.

vz 4:26:00 CET

Трамп устроил овацию супругам Клинтон

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