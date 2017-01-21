Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру Виктору Орбану в связи с гибелью венгерских граждан в автокатастрофе в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. vz 13:13:00 CET