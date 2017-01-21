Main Menu

News language and date

Analysis over time

21 Январь 2017 г.

Путин выразил соболезнования властям Венгрии из-за ДТП в Италии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру Виктору Орбану в связи с гибелью венгерских граждан в автокатастрофе в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

vz 13:13:00 CET

Владимир Путин выразил соболезнования руководству Венгрии

rg 12:51:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Viktor Orban (2)

Vladimir Putin (2)

Яношу Адеру (2)

Кира Латухина (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

ManMadeDisasters

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.