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21 Январь 2017 г.
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Путин выразил соболезнования властям Венгрии из-за ДТП в Италии
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру и премьер-министру Виктору Орбану в связи с гибелью венгерских граждан в автокатастрофе в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин передал слова сочувствия и поддержки семьям жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
vz 13:13:00 CET
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