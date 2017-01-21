Мужская сборная Беларуси по гандболу 20 января вышла в плей-офф чемпионата мира, проходящего в эти дни во Франции. В 1/8 финала белорусы сыграют 22 января со сборной Швеции, которая четырежды выигрывала мировое первенство. Выход в плей-офф белорусским гандболистам обеспечила победа в последнем.... telegraf-by 7:35:00 CET