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21 Январь 2017 г.
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Сборная Беларуси по гандболу сенсационно вышла в 1/8 финала чемпионата мира
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Мужская сборная Беларуси по гандболу 20 января вышла в плей-офф чемпионата мира, проходящего в эти дни во Франции. В 1/8 финала белорусы сыграют 22 января со сборной Швеции, которая четырежды выигрывала мировое первенство. Выход в плей-офф белорусским гандболистам обеспечила победа в последнем....
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