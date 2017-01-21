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21 Январь 2017 г.

Сборная Беларуси по гандболу сенсационно вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Мужская сборная Беларуси по гандболу 20 января вышла в плей-офф чемпионата мира, проходящего в эти дни во Франции. В 1/8 финала белорусы сыграют 22 января со сборной Швеции, которая четырежды выигрывала мировое первенство. Выход в плей-офф белорусским гандболистам обеспечила победа в последнем....

telegraf-by 7:35:00 CET

ЧМ по гандболу. Белорусы прошли в плей-офф, мешковцы разыгрались

vb 11:08:00 CET

Беларусь «зажгла» на чемпионате мира по гандболу

gazetaby 8:06:00 CET

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Croatia (3)

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