Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться. Такое заявление сделал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде партии Единая Россия, его цитирует ТАСС. Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно в.... rosbalt 14:42:00 CET