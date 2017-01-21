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21 Январь 2017 г.
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16:06 В Минтруда спрогнозировали снижение размера пенсий в ближайшие три года
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Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться. Такое заявление сделал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде партии Единая Россия, его цитирует ТАСС. Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно в....
rosbalt 14:42:00 CET
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