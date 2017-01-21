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21 Январь 2017 г.

16:06 В Минтруда спрогнозировали снижение размера пенсий в ближайшие три года

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться. Такое заявление сделал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде партии Единая Россия, его цитирует ТАСС. Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно в....

rosbalt 14:42:00 CET

Топилин: Средств на единовременные выплаты из маткапитала нет

rg 16:00:00 CET

В России уменьшится реальный размер пенсий – министр

telegraf-by 13:43:00 CET

Топилин предупредил о снижении реальных пенсий на протяжении трех лет

rg 14:26:00 CET

Глава Минтруда предсказал сокращение реального размера пенсий в России

ntv 13:31:00 CET

Топилин уточнил данные о снижении реального размера пенсий

lenta 17:11:00 CET

Топилин предупредил о снижении реального размера пенсий

lenta 14:00:00 CET

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