|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
21 Январь 2017 г.
|
|
13:17 Оползень разрушил отель в Китае, погибли два человека
|
Два человека стали жертвами обрушения отеля в провинции Хубэй в КНР, передает агентство Синьхуа со ссылкой на штаб спасателей. Инцидент произошел в пятницу около 19.30 по местному времени (14.30 мск) в уезде Наньчжан городского округа Сянфань. Обвал горной породы произошел у задней части здания, которое в итоге оказалось частично разрушенным.
rosbalt 11:42:00 CET
|
|
|