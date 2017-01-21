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21 Январь 2017 г.

13:17 Оползень разрушил отель в Китае, погибли два человека

Два человека стали жертвами обрушения отеля в провинции Хубэй в КНР, передает агентство Синьхуа со ссылкой на штаб спасателей. Инцидент произошел в пятницу около 19.30 по местному времени (14.30 мск) в уезде Наньчжан городского округа Сянфань. Обвал горной породы произошел у задней части здания, которое в итоге оказалось частично разрушенным.

rosbalt 11:42:00 CET

В Китае из-под завалов разрушенного отеля спасены пять человек

khovar 6:27:00 CET

Жертвами обвала горной породы, разрушившего отель в Китае, стали 12 человек После экспертной оценки и обследования места инцидента спасателями было установлено, что живых под завалами не обнаружено.

panorama-am-ru 13:14:00 CET

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