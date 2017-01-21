Два человека стали жертвами обрушения отеля в провинции Хубэй в КНР, передает агентство Синьхуа со ссылкой на штаб спасателей. Инцидент произошел в пятницу около 19.30 по местному времени (14.30 мск) в уезде Наньчжан городского округа Сянфань. Обвал горной породы произошел у задней части здания, которое в итоге оказалось частично разрушенным. rosbalt 11:42:00 CET