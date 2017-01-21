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21 Январь 2017 г.
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09:57 В Италии загорелся автобус с детьми, погибли семь человек
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В Италии разбился автобус с детьми, возвращавшийся из Франции в Венгрию. В результате случившегося погибли по меньшей мере семь человек, передает агентство Anasa со ссылкой на спасателей. Инцидент произошел в городе Верона в пятницу ночью. Сообщается также о десятках пострадавших. По предварительным данным, автобус врезался в столб и загорелся.
rosbalt 8:41:00 CET
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