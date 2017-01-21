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21 Январь 2017 г.

09:57 В Италии загорелся автобус с детьми, погибли семь человек

В Италии разбился автобус с детьми, возвращавшийся из Франции в Венгрию. В результате случившегося погибли по меньшей мере семь человек, передает агентство Anasa со ссылкой на спасателей. Инцидент произошел в городе Верона в пятницу ночью. Сообщается также о десятках пострадавших. По предварительным данным, автобус врезался в столб и загорелся.

rosbalt 8:41:00 CET

21.01.2017 12:32 : В Италии автобус с детьми из Венгрии врезался в столб и загорелся

echomsk 11:11:00 CET

Опубликованы фото сгоревшего в Италии автобуса, в котором погибли подростки

life 9:08:00 CET

В Италии разбился автобус с подростками из Венгрии: погибли четыре человека

kp 7:23:00 CET

16 человек стали жертвами ДТП на северо-востоке Италии

trud 11:32:00 CET

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