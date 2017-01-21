В Италии разбился автобус с детьми, возвращавшийся из Франции в Венгрию. В результате случившегося погибли по меньшей мере семь человек, передает агентство Anasa со ссылкой на спасателей. Инцидент произошел в городе Верона в пятницу ночью. Сообщается также о десятках пострадавших. По предварительным данным, автобус врезался в столб и загорелся. rosbalt 8:41:00 CET