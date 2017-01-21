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21 Январь 2017 г.
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Ле Пен: Brexit спровоцирует ╚эффект домино╩ в Европе
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Ле Пен: Brexit спровоцирует «эффект домино» в Европе Выход Великобритании из Евросоюза спровоцирует «эффект домино» в других европейских странах, заявила лидер партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. «Мы живем при конце одного мира и при рождении другого», - заявила политик, передает РИА «Новости».
riw 13:36:00 CET
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