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21 Январь 2017 г.

Песков заявил о причастности иностранных спецслужб к кибератакам на банки

За кибератаками на финансовый сектор России могли стоять иностранные спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Какие страны могли быть в этом замешаны, он не уточнил. Иностранные спецслужбы могут быть причастны к хакерским атакам на российские банки и правительственные сайты.

rbc 11:26:00 CET

Песков рассказал, кто мог стоять за кибератаками на российские банки

kp 12:27:00 CET

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