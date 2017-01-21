Песков заявил о причастности иностранных спецслужб к кибератакам на банки За кибератаками на финансовый сектор России могли стоять иностранные спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Какие страны могли быть в этом замешаны, он не уточнил. Иностранные спецслужбы могут быть причастны к хакерским атакам на российские банки и правительственные сайты. rbc 11:26:00 CET Песков рассказал, кто мог стоять за кибератаками на российские банки kp 12:27:00 CET