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21 Январь 2017 г.
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Песков заявил о причастности иностранных спецслужб к кибератакам на банки
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За кибератаками на финансовый сектор России могли стоять иностранные спецслужбы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Какие страны могли быть в этом замешаны, он не уточнил. Иностранные спецслужбы могут быть причастны к хакерским атакам на российские банки и правительственные сайты.
rbc 11:26:00 CET
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