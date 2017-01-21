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21 Январь 2017 г.

Трамп выбрал для своего первого официального визита штаб-квартиру ЦРУ

Свой первый визит в качестве главы государства Дональд Трамп совершил в штаб-квартиру ЦРУ. Президент США заверил, что уважает ЦРУ, отвергнув мнение, что у него была «вражда» с разведывательным сообществом. Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 января, совершил свой первый визит в качестве главы государства в правительственное учреждение.

rbc 22:16:00 CET

Дональд Трамп едет в штаб-квартиру ЦРУ: мириться со спецслужбами после разноса за "русских хакеров"

nakanune 18:03:00 CET

Дональд Трамп признался в любви ЦРУ

life 22:48:00 CET

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