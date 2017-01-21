Свой первый визит в качестве главы государства Дональд Трамп совершил в штаб-квартиру ЦРУ. Президент США заверил, что уважает ЦРУ, отвергнув мнение, что у него была «вражда» с разведывательным сообществом. Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 января, совершил свой первый визит в качестве главы государства в правительственное учреждение. rbc 22:16:00 CET