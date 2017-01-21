Недовольное выражение лица теперь уже бывшей первой леди США Мишель Обама во время инаугурации Дональда Трампа поразило пользователей соцсетей. Фотографию супруги Барака Обамы, которая с убийственным выражением смотрит в камеру, опубликовал в своем Twitter журналист Джон Шиндлер, сопроводив картинку подписью: О, боже мой. ntv 20:11:00 CET