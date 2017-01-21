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21 Январь 2017 г.

Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

Недовольное выражение лица теперь уже бывшей первой леди США Мишель Обама во время инаугурации Дональда Трампа поразило пользователей соцсетей. Фотографию супруги Барака Обамы, которая с убийственным выражением смотрит в камеру, опубликовал в своем Twitter журналист Джон Шиндлер, сопроводив картинку подписью: О, боже мой.

ntv 20:11:00 CET

Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации стало мемом

rg 18:21:00 CET

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