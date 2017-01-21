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21 Январь 2017 г.
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Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом
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Недовольное выражение лица теперь уже бывшей первой леди США Мишель Обама во время инаугурации Дональда Трампа поразило пользователей соцсетей. Фотографию супруги Барака Обамы, которая с убийственным выражением смотрит в камеру, опубликовал в своем Twitter журналист Джон Шиндлер, сопроводив картинку подписью: О, боже мой.
ntv 20:11:00 CET
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