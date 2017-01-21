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21 Январь 2017 г.
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Министр культуры Южной Кореи арестована за создание черного списка артистов
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В отношении министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, ее обвиняют в даче заведомо ложных показаний. Чо Юн Сун обвиняется в создании черного списка писателей, артистов и музыкантов, критиковавших президента страны Пак Кын Хе.
ntv 10:56:00 CET
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