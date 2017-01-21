В отношении министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, ее обвиняют в даче заведомо ложных показаний. Чо Юн Сун обвиняется в создании черного списка писателей, артистов и музыкантов, критиковавших президента страны Пак Кын Хе. ntv 10:56:00 CET