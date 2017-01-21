. 18:30 21.01.2017 Источник: Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что пополнение Резервного фонда может начаться во второй половине года при хорошей конъюнктуре. "Теоретически такая возможность существует. У нас в бюджете предусмотрена трата 1,8 трлн рублей (из Резервного фонда в 2017 г. - прим. ng 16:59:00 CET