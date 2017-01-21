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21 Январь 2017 г.
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Пополнение Резервного фонда может начаться во 2-й половине 2017 года
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. 18:30 21.01.2017 Источник: Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что пополнение Резервного фонда может начаться во второй половине года при хорошей конъюнктуре. "Теоретически такая возможность существует. У нас в бюджете предусмотрена трата 1,8 трлн рублей (из Резервного фонда в 2017 г. - прим.
ng 16:59:00 CET
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