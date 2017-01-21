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21 Январь 2017 г.
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Парламент Турции проложил Эрдогану дорогу к абсолютной власти
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Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления и продлевающих срок, в течение которого президент Реджеп Эрдоган может возвращаться к власти, до 2029 года. Как отмечает Reuters , закон был одобрен с преимуществом всего в 9 голосов.
newsru 9:16:00 CET
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