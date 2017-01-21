Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления и продлевающих срок, в течение которого президент Реджеп Эрдоган может возвращаться к власти, до 2029 года. Как отмечает Reuters , закон был одобрен с преимуществом всего в 9 голосов. newsru 9:16:00 CET