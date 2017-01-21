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21 Январь 2017 г.

В Дагестане снова введен режим КТО в одном из районов

Тема дня Наши "князья" и "бояре" – это вчерашние водопроводчики. И хорошо, что появляются такие откровения. С помощью таких интервью нашим самозванным дворянам объясняют – хоть об стену расшибитесь, вас все равно будут считать быдлом и скотом, вас по-прежнему будут считать грязным хамом, которого нужно держать в черном теле.

nakanune 8:12:00 CET

В Кизлярском районе Дагестана введен режим КТО

polit 9:26:00 CET

В дагестанском селе Вперед введен режим КТО

lenta 8:25:00 CET

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