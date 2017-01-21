|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
21 Январь 2017 г.
|
|
В Дагестане снова введен режим КТО в одном из районов
|
Тема дня Наши "князья" и "бояре" – это вчерашние водопроводчики. И хорошо, что появляются такие откровения. С помощью таких интервью нашим самозванным дворянам объясняют – хоть об стену расшибитесь, вас все равно будут считать быдлом и скотом, вас по-прежнему будут считать грязным хамом, которого нужно держать в черном теле.
nakanune 8:12:00 CET
|
|
|