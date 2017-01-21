Тема дня Наши "князья" и "бояре" – это вчерашние водопроводчики. И хорошо, что появляются такие откровения. С помощью таких интервью нашим самозванным дворянам объясняют – хоть об стену расшибитесь, вас все равно будут считать быдлом и скотом, вас по-прежнему будут считать грязным хамом, которого нужно держать в черном теле. nakanune 8:12:00 CET