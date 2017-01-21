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21 Январь 2017 г.

В дагестанском селе после ликвидации двух боевиков отменен режим КТО

. Режим контртеррористической операции (КТО) в селе Вперед Кизлярского района Дагестана снят после ликвидации двух боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба республики. По его словам, убитые боевики опознаны как Рашид Асулбеков и Умид Ахраров. Напомним, режим КТО был введен дагестанском селе сегодня утром.

kommersant 14:12:00 CET

В дагестанском селе уничтожены двое боевиков

lenta 12:24:00 CET

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