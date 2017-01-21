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21 Январь 2017 г.
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В дагестанском селе после ликвидации двух боевиков отменен режим КТО
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. Режим контртеррористической операции (КТО) в селе Вперед Кизлярского района Дагестана снят после ликвидации двух боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба республики. По его словам, убитые боевики опознаны как Рашид Асулбеков и Умид Ахраров. Напомним, режим КТО был введен дагестанском селе сегодня утром.
kommersant 14:12:00 CET
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