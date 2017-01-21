. Режим контртеррористической операции (КТО) в селе Вперед Кизлярского района Дагестана снят после ликвидации двух боевиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба республики. По его словам, убитые боевики опознаны как Рашид Асулбеков и Умид Ахраров. Напомним, режим КТО был введен дагестанском селе сегодня утром. kommersant 14:12:00 CET