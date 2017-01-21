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21 Январь 2017 г.
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Трамп намерен построить стену на границе с США для борьбы с нелегалами
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ДУШАНБЕ, 21.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. Президент США Дональд Трамп намерен построить стену на границе страны для борьбы с нелегальными иммигрантами и преступностью, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом. «Президент Трамп нацелен на строительство пограничной стены для прекращения нелегальной....
khovar 7:19:00 CET
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