ДУШАНБЕ, 21.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. Президент США Дональд Трамп намерен построить стену на границе страны для борьбы с нелегальными иммигрантами и преступностью, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом. «Президент Трамп нацелен на строительство пограничной стены для прекращения нелегальной.... khovar 7:19:00 CET