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21 Январь 2017 г.

Трамп намерен построить стену на границе с США для борьбы с нелегалами

ДУШАНБЕ, 21.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. Президент США Дональд Трамп намерен построить стену на границе страны для борьбы с нелегальными иммигрантами и преступностью, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом. «Президент Трамп нацелен на строительство пограничной стены для прекращения нелегальной....

khovar 7:19:00 CET

21:59 Трамп подписал первые документы на посту президента США

rosbalt 5:53:00 CET

Белый дом подтвердил намерение построить стену на границе США

kommersant 3:24:00 CET

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