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21 Январь 2017 г.
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Песков: Россия не отведет "Искандеры" из Калининграда в нынешних условиях
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ЛОНДОН, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Москва не отведет ракетные комплексы "Искандер" из Калининграда, пока в Европе существует нацеленная против России ракетная система. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Би-би-си.
itartass_ru 12:00:00 CET
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