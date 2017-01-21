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21 Январь 2017 г.

Песков: Россия не отведет "Искандеры" из Калининграда в нынешних условиях

ЛОНДОН, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Москва не отведет ракетные комплексы "Искандер" из Калининграда, пока в Европе существует нацеленная против России ракетная система. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу Би-би-си.

itartass_ru 12:00:00 CET

Дмитрий Песков: Россия пока не отведет «Искандеры» из Калининграда

kommersant 12:42:00 CET

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