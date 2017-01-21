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21 Январь 2017 г.
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Минфин предлагает установить планку расчетов наличными при покупках
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минфин поддерживает предложения по ограничению расчетов наличными при покупках, но это надо делать осторожно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на дискуссионной площадке в рамках съезда партии "Единая Россия". "Этот вопрос мы действительно рассматривали и раньше.
itartass_ru 13:02:00 CET
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