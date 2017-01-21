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21 Январь 2017 г.

Минфин предлагает установить планку расчетов наличными при покупках

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минфин поддерживает предложения по ограничению расчетов наличными при покупках, но это надо делать осторожно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на дискуссионной площадке в рамках съезда партии "Единая Россия". "Этот вопрос мы действительно рассматривали и раньше.

itartass_ru 13:02:00 CET

Минфин предлагает ускорить переход на безналичный расчет

fedpress 14:03:00 CET

Силуанов предложил вернуться к ограничению расчетов наличными деньгами

polit 14:00:00 CET

Минфин выступил за постепенное ограничение расчета наличными

tatar-inform 15:24:00 CET

Минфин РФ призвал подумать о сокращении расчетов наличными деньгами

kp 12:59:00 CET

Минфин предложил ограничить расчеты наличными

novayagazeta 15:06:00 CET

Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными

km 15:53:00 CET

Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными

fontanka 19:39:00 CET

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