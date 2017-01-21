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21 Январь 2017 г.

Белоруссия утвердила действие тарифов на транзит нефти на текущий год

МИНСК, 21 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия установила тарифы на услуги по транспортировке нефти по своей территории на текущий год, отменив ранее принятое решение об их действии по 31 марта. Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)....

itartass_ru 8:21:00 CET

«Слова Лукашенко о замене российской нефти — популизм и игра на нервах»

charter97 8:16:00 CET

Сырьевой тупик Белоруссии

polit 13:15:00 CET

Лукашенко напомнил правительству о задачах по поиску альтернативы российской нефти

khovar 7:19:00 CET

Минск продлил действие тарифов на транзит нефти

aif 9:31:00 CET

Белоруссия продлила действие увеличенных тарифов на транзит нефти из РФ

ng 10:06:00 CET

Беларусь на неопределенный срок продлила действие тарифов на транзит нефти

belapan 7:31:00 CET

Продлено действие повышенных тарифов на транзит нефти из РФ

bdg 10:27:00 CET

Белоруссия продлила действие повышенных тарифов на транзит российской нефти

novayagazeta 9:02:00 CET

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