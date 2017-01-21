|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
21 Январь 2017 г.
|
|
Белоруссия утвердила действие тарифов на транзит нефти на текущий год
|
МИНСК, 21 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия установила тарифы на услуги по транспортировке нефти по своей территории на текущий год, отменив ранее принятое решение об их действии по 31 марта. Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)....
itartass_ru 8:21:00 CET
|
|
|