МИНСК, 21 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия установила тарифы на услуги по транспортировке нефти по своей территории на текущий год, отменив ранее принятое решение об их действии по 31 марта. Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).... itartass_ru 8:21:00 CET