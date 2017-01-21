|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
21 Январь 2017 г.
|
|
Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню инженерных войск ВС РФ
|
Профессиональный праздник отмечается 21 января. Именно в этот день в 1701 году Петром I был подписан указ о создании инженерной школы. Сейчас основой инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.
itartass_ru 8:36:00 CET
|
|
|