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21 Январь 2017 г.

Минобороны РФ опубликовало видео ко Дню инженерных войск ВС РФ

Профессиональный праздник отмечается 21 января. Именно в этот день в 1701 году Петром I был подписан указ о создании инженерной школы. Сейчас основой инженерных войск являются инженерно-саперная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения, отдельные инженерные бригады военных округов и армейские инженерно-саперные полки.

itartass_ru 8:36:00 CET

Инженерные войска России: 316 лет безупречной службы

itartass_ru 5:08:00 CET

Минобороны подготовило видео ко Дню инженерных войск

rg 12:05:00 CET

Минобороны РФ опубликовало видео, посвященное Дню инженерных войск

km 15:53:00 CET

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