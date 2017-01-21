Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал усердно работать, усилить альянсы с другими государствами и использовать разумно выделяемые на оборону средства. "Каждое действие, которое мы будем предпринимать, будет нацелено на то, чтобы наши вооруженные силы были готовы вести боевые действия сегодня и в будущем. interfax-ru 4:58:00 CET