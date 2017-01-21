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21 Январь 2017 г.

Саперы очистят в Чечне и Ингушетии более 12 тысяч гектаров земли

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. гектаров территории Чечни до сих пор нуждается в разминировании, сообщил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий. "Работа проделана большая, но предстоит не намного меньшая, так как еще необходимо разминировать: в Чечне - более 10 тыс.

interfax-ru 4:58:00 CET

21.01.2017 04:04 : Более 10 тысяч гектаров территории Чечни до сих пор нуждается в разминировании

echomsk 2:29:00 CET

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