|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
21 Январь 2017 г.
|
|
Саперы очистят в Чечне и Ингушетии более 12 тысяч гектаров земли
|
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. гектаров территории Чечни до сих пор нуждается в разминировании, сообщил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий. "Работа проделана большая, но предстоит не намного меньшая, так как еще необходимо разминировать: в Чечне - более 10 тыс.
interfax-ru 4:58:00 CET
|
|
|