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21 Январь 2017 г.
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ДТП с участием автобуса в Италии привело к гибели 16 человек
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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 16 человек погибли в результате ДТП с участием венгерского автобуса в Вероне на северо-востоке Италии, сообщает в субботу телеканал В общей сложности в транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу.
interfax-ru 9:01:00 CET
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