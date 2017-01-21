ДТП с участием автобуса в Италии привело к гибели 16 человек Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 16 человек погибли в результате ДТП с участием венгерского автобуса в Вероне на северо-востоке Италии, сообщает в субботу телеканал В общей сложности в транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. interfax-ru 9:01:00 CET ДТП с участием автобуса в Италии привело к гибели 16 человек interfax-ua-ru 9:01:00 CET

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