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21 Январь 2017 г.

Спасатели в Италии обнаружили уже восемь выживших в накрытом снегом отеле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили восемь человек, выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, сообщает в пятницу телеканал RaiNews24. Как отмечается, среди них есть двое малолетних детей, а также три женщины. Ранее сообщалось о шести найденных в отеле потерпевших.

interfax-ru 4:58:00 CET

В накрытом лавиной отеле в Италии нашли еще четверых выживших

newsru 12:20:00 CET

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