|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
21 Январь 2017 г.
|
|
Спасатели в Италии обнаружили уже восемь выживших в накрытом снегом отеле
|
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили восемь человек, выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, сообщает в пятницу телеканал RaiNews24. Как отмечается, среди них есть двое малолетних детей, а также три женщины. Ранее сообщалось о шести найденных в отеле потерпевших.
interfax-ru 4:58:00 CET
|
|
|