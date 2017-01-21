Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили восемь человек, выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, сообщает в пятницу телеканал RaiNews24. Как отмечается, среди них есть двое малолетних детей, а также три женщины. Ранее сообщалось о шести найденных в отеле потерпевших. interfax-ru 4:58:00 CET