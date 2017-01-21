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21 Январь 2017 г.

Мединский предложил Минобрнауки ввести курс истории российского кино в школе

Министр культуры Владимир Мединский обратился в Минобрнауки России с просьбой поддержать введение в школах курса истории российского кино, передает Я надеюсь, что Министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, с историей в школах, заявил он.

fontanka 13:06:00 CET

Александр Митта поддержал идею о преподавании истории кино в школах

life 16:45:00 CET

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