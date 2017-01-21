|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
21 Январь 2017 г.
|
|
Мединский предложил Минобрнауки ввести курс истории российского кино в школе
|
Министр культуры Владимир Мединский обратился в Минобрнауки России с просьбой поддержать введение в школах курса истории российского кино, передает Я надеюсь, что Министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, с историей в школах, заявил он.
fontanka 13:06:00 CET
|
|
|