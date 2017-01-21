Министр культуры Владимир Мединский обратился в Минобрнауки России с просьбой поддержать введение в школах курса истории российского кино, передает Я надеюсь, что Министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, с историей в школах, заявил он. fontanka 13:06:00 CET