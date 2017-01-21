В первые же часы после инаугурации, президент США Дональд Трамп приступил к исполнению предвыборных обещаний: одним из первых подписанных им актов стал проект по отмене системы общедоступного медицинского обслуживания, которую инициировал президент Обама. Этому указу теперь должны следовать все федеральные органы власти. euronews-ru 9:22:00 CET