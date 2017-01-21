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21 Январь 2017 г.
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Президент США Дональд Трамп: первые шаги
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В первые же часы после инаугурации, президент США Дональд Трамп приступил к исполнению предвыборных обещаний: одним из первых подписанных им актов стал проект по отмене системы общедоступного медицинского обслуживания, которую инициировал президент Обама. Этому указу теперь должны следовать все федеральные органы власти.
euronews-ru 9:22:00 CET
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