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21 Январь 2017 г.

Президент США Дональд Трамп: первые шаги

В первые же часы после инаугурации, президент США Дональд Трамп приступил к исполнению предвыборных обещаний: одним из первых подписанных им актов стал проект по отмене системы общедоступного медицинского обслуживания, которую инициировал президент Обама. Этому указу теперь должны следовать все федеральные органы власти.

euronews-ru 9:22:00 CET

В Twitter Трампа по ошибке загрузили фото с инаугурации Обамы - СМИ

inform 6:32:00 CET

В мире: Западные СМИ назвали речь Трампа на инаугурации «зловещей»

vz 18:38:00 CET

Инаугурация позади. Что дальше?

polit 10:12:00 CET

Трамп частично остановил реформу Обамы

telegraf-by 5:02:00 CET

Секретная служба США будет называть Трампа "Магнатом"

interfax-ru 4:58:00 CET

Трамп закрывает Америку

gazeta-ru 0:25:00 CET

21.01.2017 09:00 : Новый президент США подписал первые указы

echomsk 7:03:00 CET

Итоги первого дня президентства Дональда Трампа

mignews 9:12:00 CET

Билл Клинтон на инаугурации Трампа поедал глазами президентскую дочь

ntv 7:20:00 CET

Дональд Трамп вступил в должность президента США - DW Новости (20.01.2017)

deutschewelle-ru 12:56:00 CET

Трамп выполняет обещания

gazeta-ru 13:34:00 CET

21.01.2017 20:00 : В Нью-Йорке следом за Вашингтоном начинается акция против Дональда Трампа

echomsk 18:28:00 CET

В накрытом лавиной отеле в Италии нашли еще четверых выживших

nv-online 13:25:00 CET

"Дружить теперь с Америкой будем"

svobodanews 16:26:00 CET

21.01.2017 03:03 : В Канаде участники акции протеста сожгли флаг США и изображение Дональда Трампа

echomsk 1:28:00 CET

RIP USA: Мемы на инаугурацию Трампа в США

telegraf-by 5:02:00 CET

21.01.2017 09:02 : Две американские правозащитные организации добиваются импичмента Дональда Трампа

echomsk 7:03:00 CET

Сотни тысяч человек по всему миру протестуют против Трампа По всем США и в сотнях городов мира проходят "марши женщин" против Дональда Трампа в роли президента США. Самое крупное шествие в Вашингтоне собрало около 500 тысяч человек. Читать полностью

deutschewelle-ru 19:28:00 CET

Будут судебные иски: в США стартовала масштабная кампания за импичмент Трампа

obozrevatel 18:33:00 CET

Обратный отсчет до инаугурации: как мир готовится к новому президенту США

itartass_ru 5:08:00 CET

Что случилось этой ночью: суббота, 21 января

interfax-ru 7:00:00 CET

13 фото 20 января Инаугурация Дональда Трампа

interfax-ru 4:58:00 CET

В Вашингтоне арестовано 217 участников протестов против инаугурации Трампа

kp 3:16:00 CET

В Вашингтоне продолжается женский марш против Трампа

life 20:47:00 CET

Трамп с супругой станцевали первый танец на балу в честь инаугурации

kp 6:07:00 CET

В США прошла инаугурация Дональда Трампа. Первые указы, первый танец и наряды первой леди обсуждают во всем мире

1tv 10:09:00 CET

Трамп с супругой исполнили первый танец в качестве президента и первой леди

life 6:37:00 CET

Трамп и его жена в роли хозяев Белого дома исполнили танец под Синатру

tatar-inform 7:55:00 CET

«Трамп объявил войну»: что писали СМИ об инаугурации президента США

rbc 10:13:00 CET

Весь Трамп — народу! Новый президент пообещал американцам «перестройку» и «новое видение»

novayagazeta 11:34:00 CET

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