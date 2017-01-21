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21 Январь 2017 г.
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Кремль считает необходимым участие США в урегулировании сирийского конфликта 21.01.2017
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Без участия США невозможно урегулировать сирийскую проблему. Об этом в субботу, 21 января, в интервью программе "Вести в субботу" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, возможна ли американо-российская сделка по Сирии, он отметил, что по этому вопросу необходима "не сделка, а сотрудничество".
deutschewelle-ru 12:56:00 CET
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