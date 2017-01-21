Без участия США невозможно урегулировать сирийскую проблему. Об этом в субботу, 21 января, в интервью программе "Вести в субботу" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, возможна ли американо-российская сделка по Сирии, он отметил, что по этому вопросу необходима "не сделка, а сотрудничество". deutschewelle-ru 12:56:00 CET