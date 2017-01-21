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21 Январь 2017 г.

Кремль считает необходимым участие США в урегулировании сирийского конфликта 21.01.2017

Без участия США невозможно урегулировать сирийскую проблему. Об этом в субботу, 21 января, в интервью программе "Вести в субботу" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, возможна ли американо-российская сделка по Сирии, он отметил, что по этому вопросу необходима "не сделка, а сотрудничество".

deutschewelle-ru 12:56:00 CET

Песков прокомментировал возможную экстрадицию Сноудена

vz 10:30:00 CET

Песков прокомментировал возможность экстрадиции Сноудена

lenta 12:24:00 CET

Песков: Сноуден не игрушка, которую можно подарить

ntv 10:26:00 CET

Песков: Организация встречи Путина с Трампом займет месяцы

rg 9:44:00 CET

Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом

fontanka 10:04:00 CET

Кремль: Иран против участия США во встрече по Сирии

rg 12:05:00 CET

Песков: Дональд Трамп – не наш человек

trud 16:10:00 CET

Песков напомнил о разнице ядерного потенциала России и США

kp 13:29:00 CET

Песков заявил о невозможности симметричного сокращения ядерных арсеналов России и США

newsru 16:27:00 CET

Песков призвал не увязывать снятие санкций с сокращением ядерного потенциала РФ

life 13:41:00 CET

21.01.2017 23:03 : Кремль увязывает размещение ракетных комплексов «Искандер» с планами Запада по противоракетной обороны в Европе

echomsk 21:34:00 CET

Дмитрий Песков рассказал, почему "Искандеры" останутся в Калининградской области

nakanune 12:52:00 CET

Песков рассказал, сколько российские "Искандеры" будут находиться в Калининграде

life 12:10:00 CET

Песков: позиция прежней администрации США по Украине была неконструктивной

interfax-ua-ru 12:02:00 CET

Песков: Вопрос о привлечении США к урегулированию на Украине зависит от позиции Трампа

ng 11:37:00 CET

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