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21 Январь 2017 г.

Все угрозы учтены? БелАЭС получит ядерное топливо в конце 2018 года

"В соответствии с генеральным контрактом российская сторона должна поставить нам топливо для первой загрузки двух энергоблоков и топливо для их перезагрузки. В настоящее время мы и генподрядчик разрабатываем дополнительное соглашение к контракту, в котором оговариваем все условия поставки ядерного топлива.

bdg 12:31:00 CET

17:59 Ядерное топливо на Белорусскую АЭС доставят в конце 2018 года

rosbalt 5:53:00 CET

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