"В соответствии с генеральным контрактом российская сторона должна поставить нам топливо для первой загрузки двух энергоблоков и топливо для их перезагрузки. В настоящее время мы и генподрядчик разрабатываем дополнительное соглашение к контракту, в котором оговариваем все условия поставки ядерного топлива. bdg 12:31:00 CET