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21 Январь 2017 г.
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Все угрозы учтены? БелАЭС получит ядерное топливо в конце 2018 года
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"В соответствии с генеральным контрактом российская сторона должна поставить нам топливо для первой загрузки двух энергоблоков и топливо для их перезагрузки. В настоящее время мы и генподрядчик разрабатываем дополнительное соглашение к контракту, в котором оговариваем все условия поставки ядерного топлива.
bdg 12:31:00 CET
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